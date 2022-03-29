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Песков: Россия не рассматривает применение ядерного оружия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью PBS заявил, что никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам журналиста, российский президент Владимир Путин сказал, что Россия применит ядерное оружие, если в конфликт вмешается третья сторона. «Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», — сказал Песков.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что никто не хочет войны, однако угроза ядерного конфликта есть всегда. При этом он заметил, что создание ядерного оружия не позволило случиться многим конфликтам в XX и XXI веках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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