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Военные РФ эвакуировали из Херсона 138 граждан Турции и 10 граждан Украины

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Минобороны РФ заявило, что российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 138 граждан Турции и 10 граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Мы прошли все кордоны и КПП. Все было тихо и спокойно. Спасибо большое. Никто нас не трогал, никто не останавливал. Пролетели как пуля – за два с половиной часа до Крыма доехали – это вообще сюрприз, честно говоря. Спасибо на этом!» — сказала эвакуированная гражданка Украины.

Один из граждан Турции также поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.

Отмечается, что эвакуация организовывается в соответствии с обращениями посольств иностранных государств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от местного населения, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины.

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