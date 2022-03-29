Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34

CNN: военные США и Украины в Польше взаимодействуют по поставкам вооружений

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press

В Польше украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами по вопросам поставок вооружений с Запада Киеву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал телеканала CNN.

Источник в Белом доме заявил изданию, что военные США и Украины в Польше контактируют по вопросу вооружений на регулярной основе.

26 марта Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве, он вскользь допустил отправку десантников США на Украину, сказав, что «у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами».

Позже Байден указал, что речь идет о Польше и о подготовке украинских солдат в этой стране. Байден ранее заверил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине.

При этом в сенате США допустили ввод американских войск на Украину.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+