CNN: военные США и Украины в Польше взаимодействуют по поставкам вооружений

В Польше украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами по вопросам поставок вооружений с Запада Киеву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал телеканала CNN.

Источник в Белом доме заявил изданию, что военные США и Украины в Польше контактируют по вопросу вооружений на регулярной основе.

26 марта Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве, он вскользь допустил отправку десантников США на Украину, сказав, что «у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами».

Позже Байден указал, что речь идет о Польше и о подготовке украинских солдат в этой стране. Байден ранее заверил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине.

При этом в сенате США допустили ввод американских войск на Украину.