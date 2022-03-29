В Совфеде оценили призыв ООН расследовать случаи пыток военнопленных на Украине

Российский сенатор Андрей Клишас назвал возможность расследования в Организации объединенных наций фактов пыток военнопленных на Украине бесперспективной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобных призывов расследовать преступления «неонацистов на Украине» было огромное количество, но ни одно расследование в итоге не дало результатов.

«Это преступление будет расследовано, как и все другие, только Следственным комитетом Российской Федерации и правоохранительными органами ДНР и ЛНР. Виновные будут установлены и преданы суду», — подчеркнул член Совета Федерации.

Ранее глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер в комментарии телеканалу CNN заявила, что ООН призывает провести расследование после публикации видеозаписей пыток российских пленных на украинской территории.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».