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В Росгвардии заявили о задержании военного Украины, владеющего ценными данными

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Военнослужащим Росгвардии удалось задержать боевика территориальной обороны Украины, который владел ценными сведениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Росгвардии.

Помимо того, силовое ведомство захватило тайники с оружием.

По информации пресс-службы, росгвардейцы задержали участника территориальной обороны Украины, который хотел прорваться на машине через боевые порядки тактической группы.

«Кроме оружия и боеприпасов, у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи», — пояснили в Росгвардии.

В рамках специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии установили ряд пособников бандитов и вооружение, среди которого: противотанковая установка, автоматы и патроны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее уточнялось, что делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Стамбул.

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Операция на Украине. Новости
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