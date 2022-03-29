В Росгвардии заявили о задержании военного Украины, владеющего ценными данными

Военнослужащим Росгвардии удалось задержать боевика территориальной обороны Украины, который владел ценными сведениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Росгвардии.

Помимо того, силовое ведомство захватило тайники с оружием.

По информации пресс-службы, росгвардейцы задержали участника территориальной обороны Украины, который хотел прорваться на машине через боевые порядки тактической группы.

«Кроме оружия и боеприпасов, у боевика были обнаружены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи», — пояснили в Росгвардии.

В рамках специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии установили ряд пособников бандитов и вооружение, среди которого: противотанковая установка, автоматы и патроны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее уточнялось, что делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Стамбул.