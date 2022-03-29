Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВС Украины

Министерство обороны России обнародовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно информации ведомства, стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий украинской армии была обнаружена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Высокоточные боеприпасы нанесли точечный удар по разведанным координатам. В результате артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника Вооруженных силы Украины были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».