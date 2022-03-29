Зеленский подписал закон об ответственности за разглашение сведений о перемещении военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение информации о перемещениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Раду.

Речь идет о периоде военного положения.

«26 марта Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении вооружения и боеприпасов на Украину, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного или чрезвычайного положения», — пояснили в парламенте страны.

Как уточняли в Верховной раде, при несанкционированном распространении данных, связанных с передвижением международной военной помощи по Украине, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. В случае, если украинцы распространят информацию о позициях войсковых подразделений — грозит тюрьма сроком до 8 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил бизнесменам инвестировать в фонд помощи армии Украины.