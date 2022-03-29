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Минобороны опубликовало кадры работы военной полиции в Черниговской области

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы военной полиции ВС РФ в Черниговской области, где сотрудники подразделений обеспечивают работу блокпостов и изымание огнестрельного оружия у мирного населения.

«Ситуации были разные, недавно был остановлен автомобиль, в котором находилось 2 гражданских лица мужского пола. При проверке были выявлены гранатомет иностранного производства и 3 автомата. Данные гражданские лица были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств», — рассказал один из военнослужащих военной полиции, представившийся Денисом.

Его сослуживцы подтвердили, что военные полицейские оказывают, при необходимости, помощь проезжающим мимо местным жителям и беженцам — в том числе медицинскую.

«Есть специалисты, которые могут своевременно оказать первую неотложную медицинскую помощь. Конечно, мы разговариваем со всеми вежливо, культурно просим, на это люди реагируют адекватно. И сразу видно, когда к ним хорошо относятся, что они успокаиваются. Мы не желаем никому зла, поэтому и люди, соответственно, хорошо к нам относятся», — рассказал один из военнослужащих военной полиции, представившийся Максимом.

Ранее Минобороны рассказало о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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Операция на Украине. Новости
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