Шойгу рассказал о реакции Москвы на возможные поставки НАТО вооружения на Украину

Россия адекватно отреагирует, что некоторые страны НАТО начнут поставлять Украине боевые самолеты и системы противовоздушной обороны. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.