Шойгу опроверг возможность отправки срочников весеннего призыва в горячие точки

Граждане России, которые отправляются на срочную военную службу весной текущего года, не будут направляться в какие-либо горячие точки. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.

Шойгу рассказал, что военная служба большей части призывников весны 2022 года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах, которая продлится от трех до пяти месяцев.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об обнаружении нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы в числе войск, которые принимают участие в проведении военной на территории Украины. Он также сообщил, что оборонное ведомство предприняло все необходимые меры для того, чтобы не допустить их направления в районы боевых действий.