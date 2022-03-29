Турецкие тральщики и самолеты приведены в повышенную готовность из-за мин в Черном море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что все турецкие тральщики (корабли для поиска мин) и патрульные самолеты приведены в состояние повышенной готовности из-за существующей угрозы дрейфующих мин в Черном море, сообщили в министерстве страны.

«Оценивается каждое поступающее уведомление, и принимаются необходимые меры. Обнаруженные мины безопасно уничтожаются», — отметил он.

Акар также добавил, что точно неизвестно происхождение данных мин, однако все морские силы были предупреждены о возможной опасности.

По вопросу мин Турция активно сотрудничает с Румынией и Болгарией. С Россией и Украиной не проводится отдельного взаимодействия, однако Анкара согласовала с российскими властями тему прибытия турецких торговых судов.

Ранее военно-морские силы Турции сообщили об успешной нейтрализации дрейфующей мины у болгарской границы, прибывшей с территории Украины.

До этого в Турции заявляли об обнаружении еще одной мины в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что оборонное ведомство страны принимает меры в связи с информацией об украинских минах, дрейфующих в Черном море.