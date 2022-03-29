Шойгу заявил, что основные задачи спецоперации России на Украине выполнены

Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, что позволяет сосредоточиться на усилиях по освобождению Донбасса. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости».

«Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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