Песков назвал ложью информацию, что украинских беженцев принудительно вывозят в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы принудительной отправке украинских беженцев в РФ не соответствуют действительности. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.
«Это ложь. Это не соответствует действительности», — подчеркнул Песков.
Он прокомментировал утверждения Украины и Запада, что беженцев якобы эвакуируют в Россию в принудительном порядке.
Украинские беженцы добровольно приезжают в Россию, добавил пресс-секретарь российского главы государства.
«Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности...» — добавил Песков.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».
Ранее в Кремле оценили заявления о переломе в боевых действиях на Украине.