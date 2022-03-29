Песков назвал ложью информацию, что украинских беженцев принудительно вывозят в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы принудительной отправке украинских беженцев в РФ не соответствуют действительности. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

«Это ложь. Это не соответствует действительности», — подчеркнул Песков.

Он прокомментировал утверждения Украины и Запада, что беженцев якобы эвакуируют в Россию в принудительном порядке.

Украинские беженцы добровольно приезжают в Россию, добавил пресс-секретарь российского главы государства.

«Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности...» — добавил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявления о переломе в боевых действиях на Украине.