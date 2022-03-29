Губернатор Курской области сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны ВС Украины

Пропускной пункт в поселке Теткино на границе между Россий и Украиной в Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских Вооруженных сил. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, российские военные ответным огнем подавили огневую точку.

23 марта в приграничных с Украиной селах Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области взорвался снаряд, запущенный с украинской стороны. Несколько человек получили ранения, были повреждены дома и автомобили.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».