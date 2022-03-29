Россия сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях

Министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, это решение принято в связи с переговорами России и Украины по нейтралитету и безъядерному статусу, а также предоставлению Украине гарантий безопасности. По словами Фомина, указанные темы переходят уже в практическую плоскость.

В этой связи министерством обороны «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», добавил замминистра обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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