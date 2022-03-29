МИД РФ: Россия фиксирует все преступления в отношении военнопленных на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ фиксирует все преступления в отношении своих военнослужащих, попавших в плен на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Комментируя распространенные в сети кадры с пытками российских военных, Захарова заявила, что эти видео демонстрируют «звериную сущность» и «животную жестокость» украинских батальонов.

Ранее глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер в комментарии телеканалу CNN заявила, что ООН призывает провести расследование после публикации видеозаписей пыток российских пленных на украинской территории.

Комментируя это предложение, российский сенатор Андрей Клишас заявил, что считает возможность расследования в ООН фактов пыток военнопленных на Украине бесперспективной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».