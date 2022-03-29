Генпрокуратура Украины завела дело на главнокомандующего ВМС РФ

Генеральная прокуратура Украины объявила об открытии уголовного дела в отношении главнокомандующего ВМС РФ по подозрению в покушении на территориальную целостность страны, передает РИА «Новости».

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора российскому адмиралу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. <...> За совершение этих преступлений уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в пресс-службе ведомства.

Личность военного не уточняется. На настоящее время указанный пост занимает Николай Евменов.

Ранее сенатор Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева написала, что украинская генеральная прокуратура уведомила членов верхней палаты парламента РФ о посягательстве на территориальную целостность Украины. Связано это с договоренностями РФ с ДНР и ЛНР, что нарушает украинскую конституцию.