Кадыров дал напутствие чеченским бойцам «забрать Киев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время обращения к чеченским бойцам, занятым в спецоперации на Украине, заявил, что необходимо не останавливаться, — чтобы зайти в Киев и «забрать его». Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».

«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — сказал Кадыров.

В своем обращении Кадыров подчеркнул, что число чеченских бойцов на Украине было невелико, но выросло и продолжает расти. Он также заявил, что горд своими бойцами-соотечественниками.

Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров в настоящее время находится в Мариуполе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».