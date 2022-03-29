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Американский генерал заявил, что США не тренируют украинских военных в Польше

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Global Look Press

Командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс заявил, что США не проводят подготовки украинский военных в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне президент США Джо Байден публично упомянул о «помощи в подготовке украинских войск» на польской территории.

«Я не думаю, что мы сейчас вовлечены в процесс тренировки военных сил с Украины в Польше», — сказал Уолтерс, выступая в ходе слушаний в сенате.

По его словам, в Польше, где развернуты свыше 10 тыс. американских военных, находятся представители украинских сил, которым «дают советы».

«Это другое», — добавил военный.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Польше украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами по вопросам поставок вооружений с Запада Киеву.

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