Генерал ВВС США Уолтерс: Вашингтон может направить еще больше войск в Европу

Американский военачальник, генерал ВВС США Тод Уолтерс полагает, что Соединенные Штаты, вероятно, примут решение об увеличении численности своих войск в Европе даже после окончания конфликта на Украине. Его цитирует РИА «Новости».

Он напомнил, что США уже увеличили численность своих войск в Европе почти в два раза — с 60 до 100 тыс. — после начала спецоперации России на Украине.

«Исходя из динамичной среды, которая сложилась сегодня, численность [американских военных в Европе] может измениться. Я предполагаю, что, вероятно, так и будет», — сказал командующий, выступая в Сенате.

25 марта президент США Байден, выступая перед американскими солдатами на базе в польском Жешуве, сказал военным, что они смогут лично оценить ситуацию на Украине. «Вы все увидите своими глазами, когда доберетесь туда», — сказал глава Белого дома десантникам, говоря о «прекрасных чертах украинцев».

Вскоре Байден на брифинге для журналистов, заявил, что во время своего выступления в Польше он не говорил о возможности отправки американских военных на Украину.