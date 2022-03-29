Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37

В Германии признали, что являются вторым крупнейшим поставщиком оружия Украине

Слушать
Остановить
close
100%
Michael Sohn/AP

Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт полагает, что Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается Украины, то Германия, я думаю, является вторым крупнейшим поставщиком оружия», — заявила министр.

Накануне власти Украины закупили у германского оружейного концерна Dynamit Nobel Defense (DND) 5,1 тыс. противотанковых гранатометов Matador стоимостью €25 млн.

Ранее немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины проинформировало, что на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 единых пулеметов MG3. Также пакет помощи со стороны ФРГ включает 8 млн патронов для пистолетов, 350 тыс. продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.

В начале марта сообщалось, что на Украину из Германии прибыли ракеты Stinger и противотанковые гранатометы Panzerfaust.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+