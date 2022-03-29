Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51

Четверо военных ранены при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Слушать
Остановить
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Во временном военном городке в Белгородской области произошел взрыв — на территорию попал неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ранения получили четверо военнослужащих», — уточнил он. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

23 марта в Белгородской области взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, в результате чего пострадали несколько человек. Это не первый случай после начала военной операции, когда Белгородская область попадает под украинские обстрелы. В конце февраля здесь были разрушены девять домов и также ранены местные жители. Власти предлагали населению приграничной территории уехать, и часть из них согласилась.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+