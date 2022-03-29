Израиль направит больше подразделений на Западный берег из-за участившихся терактов

Армия обороны Израиля приняла решение направить дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан после серии терактов, в результате которых всего за неделю были убиты 11 израильтян. Об этом сообщает радио Kan.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан. Во время вооруженного конфликта был застрелен полицейский, который пытался выйти на контакт и в итоге смог нейтрализовать нападавшего.

После атаки начальник штаба приказал перебросить еще четыре батальона к Западному берегу к границе с сектором Газа. С завтрашнего дня все правоохранители будут заниматься постоянной безопасностью, а израильская полиция прекратит большую часть своей рутинной деятельности и «сосредоточится на борьбе с терроризмом».

Местные власти объявили об усилении полицейских патрулей на местах для выполнения задач по обеспечению безопасности учебных заведений, центральных вокзалов и мест массового скопления людей.