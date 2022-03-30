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Арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

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Reuters

Командование возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции объявило о приостановке военных операций на территории Йемена. Об этом пишет агентство SPA.

Коалиция заявляет, что это должно помочь успеху «межйеменских переговоров», а также «создать позитивную атмосферу во время священного месяца Рамадан для установления мира и обеспечения безопасности и стабильности в Йемене».

Перемирие начнется с 06:00 30 марта.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал стороны йеменского конфликта прекратить военные действия на время межйеменских переговоров. Они должны начаться 30 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

27 марта ВВС Аравийской коалиции нанесли авиаудары по столице Йемена. Удар был нанесен после того, как истек срок для вывоза оружия из йеменских портов Эль-Ходейда, Салиф и аэропорта Саны, а также район квартала Хадда.

«Хуситы используют этот дипломатический район йеменской столицы для складирования вооружения и прикрываются гражданским населением», — заявили в коалиции.

Ранее арабская коалиция начала операцию против хуситов в Йемене.

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