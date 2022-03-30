Представители ДНР заявили об обстреле республики

ВСУ обстреляли Донецк. Об этом заявили представители Донецкой народной республики, пишет РИА «Новости».

В заявлении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), они указали, что было выпущено 20 снарядов калибром 122 мм.

Также сообщается, что обстрел производился в 23:30 вторника (29 марта) из населенного пункта Авдеевка.

Районы, попавшие под обстрел, не названы.

29 марта сообщалось, что украинские войска обстреляли ракетами из РСЗО «Град» поселок Каштановое в Донецкой народной республике.

25 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев вел широкомасштабную подготовку к наступлению ударной группы войск, которая была стянута на восток Украины. Он также показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, в частности приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, в котором расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.