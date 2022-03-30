Генерал-полковник Бурдинский заявил, что в России уклоняться от армии стало непрестижным

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью «Красной звезде», что число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва не превысило 0,1% — уклоняться от службы в армии стало непрестижным.

Генерал-полковник добавил, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту». При этом указал, что нередки случаи, когда военнослужащие по призыву остаются на контракт.

Последние команды с призывниками в осеннюю кампанию были отправлены к месту службы 28 декабря 2021 года, разъяснил Бурдинский.

Всего было призвано 127,5 тысячи человек.

Первого апреля стартует весенний призыв на срочную службу в российской армии. Российских срочников, призванных этой весной, не будут отправлять в горячие точки, пообещал министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что все призывники прошлой весны по истечении срока службы будут уволены в запас. Кроме того, глава Минобороны рассказал, что армии Украины нанесен существенный урон, и это позволяет заняться освобождением Донбасса.

8 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине не задействованы солдаты-срочники. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — указал российский лидер.

Однако уже на следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Он также добавил: «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России». 9 марта Минобороны России сообщило, что несколько российских военнослужащих, в числе которых и срочники, были захвачены на Украине в плен. По словам Конашенкова, РФ предприняла «исчерпывающие меры» по недопущению направления срочников в районы боевых действий.