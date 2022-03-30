Посол Антонов: действия России на Украине не угрожают безопасности АЭС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности. Его слова приводит РИА «Новости».

Посол напомнил, что в ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований.

Он отметил, что российские военнослужащие не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их, поэтому ничто не представляет угрозу режиму физической ядерной безопасности.

«Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ», — сказал Антонов.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон не видит угроз в краткосрочной перспективе, касающихся ядерных объектов на Украине.