Минобороны РФ показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10» на Украине

Министерство обороны России обнародовало кадры работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Как сообщает ведомство, указанные БЛА выполняют разведывательные полеты, ищут цели и распознают их, наблюдают за перемещением военной техники противника, для этого аппараты оснащены различными оптическими приборами и тепловизором.

«Но, работа беспилотников – это не только разведка. Это контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев. Дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью. Работают «Орланы» круглые сутки. И их операторы тоже», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».