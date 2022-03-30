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СМИ: украинские производители сталкиваются с проблемами при изготовлении бронежилетов

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Celestino Arce/NurPhoto/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что местные производители сталкиваются с трудностями при изготовлении бронежилетов для военных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

По его словам, предприятия порой испытывают проблемы, когда покупают высококачественный металл за границей.

«Европейские и другие партнеры где-то саботируют (поставки металла), где-то беспокоятся», — цитирует агентство слова Милованова.

Ранее группа американских сенаторов обратилась к администрации президента США Джозефа Байдена с просьбой ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала украинского кризиса.

До этого глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что Германия, возможно, является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину.

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