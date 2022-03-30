СМИ: украинские производители сталкиваются с проблемами при изготовлении бронежилетов

Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что местные производители сталкиваются с трудностями при изготовлении бронежилетов для военных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
По его словам, предприятия порой испытывают проблемы, когда покупают высококачественный металл за границей.
«Европейские и другие партнеры где-то саботируют (поставки металла), где-то беспокоятся», — цитирует агентство слова Милованова.
Ранее группа американских сенаторов обратилась к администрации президента США Джозефа Байдена с просьбой ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала украинского кризиса.
До этого глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что Германия, возможно, является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину.