Минобороны показало видео уничтоженной позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ

Министерство обороны РФ разместило видео с уничтоженной позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Речь идет о населенном пункте Циркуны в Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны, координаты пусковых позиций ЗРК получилось установить средствами радиотехнической разведки.

«После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием», — подчеркнули в МО.

Транспортно-заряжающие машины с боекомплектом ликвидированы в ходе точного попадания пусковой установки, заключили представители министерства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Россия сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.