В НАТО заявили, что усиление американского контингента в Европе не противоречит договору

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление американского контингента в Европе не противоречит положениям Основополагающего акта Россия — НАТО, сообщает ТАСС.

«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — заявил Столтенберг.

Он утверждает, что наращивание американских войск в Европе служит одной цели — для его предотвращения конфликта с Россией и обеспечения мира. Также Столтенберг посоветовал осторожно относиться к результатам переговоров в Стамбуле.

«Давайте с осторожностью подходить к оценке некоторых занятых позиций <...> Альянс уважает все решения Украины вне зависимости от того, предложит она свою кандидатуру альянсу или нет. Решение о возможном нейтральном статусе также остается за Украиной», — резюмировал Столтенберг.

Ранее в Кремле прокомментировали предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия.