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Минобороны: основные задачи на Черниговском и Киевском направлениях выполнены

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что основные задачи российских Вооруженных сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.

Как отметил представитель военного ведомства, на первом этапе спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания крупных населенных пунктов на этих направлениях, сковать их на поле боя и без штурма, во избежание потерь среди мирных жителей, нанести вооруженным формированиям киевского режима «такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий» российских ВС – на Донбассе. Конашенков уточнил, что одновременно российские военнослужащие решали и другую задачу: в отсутствие притока новых сил противника из западных и центральных регионов Украины, в ситуации абсолютного превосходства в воздухе и с использованием современных высокоточных средств поражения, создать условия для проведения завершающего этапа спецоперации.

Конашенков отметил, что на Киевском и Черниговском направлениях проводится плановая перегруппировка войск. По информации Минобороны, взяты под контроль основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов, уничтожены украинские системы ПВО, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады и центры подготовки наемников.

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10» в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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