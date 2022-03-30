МО РФ сообщило о серьезных потерях украинской стороны на Северодонецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Луганской народной республики (ЛНР) продолжают наступление на Северодонецк.

«Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы», — заявил представитель ведомства.

По его словам, за минувшие сутки на данном направлении было уничтожено «свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».