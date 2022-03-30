Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44

Минобороны заявило о документах с планами Киева распылять ядовитые вещества с беспилотников

Минобороны РФ: выявлены должностные лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине

Слушать
Остановить

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков привел новые данные о деятельности американских биолабораторий на Украине, раскрытые в ходе изучения секретных документов.

По его информации, эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и его основных компаний-подрядчиков. Эти работы со штаммами возбудителей опасных инфекций завершились с началом спецоперации РФ на Украине, отметил Конашенков.

Он также рассказал, что личности испытуемых пытались скрыть, документы свидетельствуют о риске для их жизни.

Кроме того, указал представитель российского оборонного ведомства, особый интерес представляют документы, раскрывающие планы применения Киевом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации», — резюмировал Конашенков, добавив, что более подробно информация будет представлена в ближайшее время.

Ранее британское издание Daily Mail рассказало о причастности сына президента США Джо Байдена к лабораториям на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+