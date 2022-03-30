Минобороны заявило о документах с планами Киева распылять ядовитые вещества с беспилотников

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков привел новые данные о деятельности американских биолабораторий на Украине, раскрытые в ходе изучения секретных документов.

По его информации, эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и его основных компаний-подрядчиков. Эти работы со штаммами возбудителей опасных инфекций завершились с началом спецоперации РФ на Украине, отметил Конашенков.

Он также рассказал, что личности испытуемых пытались скрыть, документы свидетельствуют о риске для их жизни.

Кроме того, указал представитель российского оборонного ведомства, особый интерес представляют документы, раскрывающие планы применения Киевом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации», — резюмировал Конашенков, добавив, что более подробно информация будет представлена в ближайшее время.

Ранее британское издание Daily Mail рассказало о причастности сына президента США Джо Байдена к лабораториям на Украине.