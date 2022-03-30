Минобороны РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук»

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

На видеокадрах зафиксировано обнаружение цели с беспилотника и удар высокоточным оружием.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении российским ракетным комплексом «Искандер» двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Кроме того, уточнили в ведомстве, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».