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В Минобороны Турции заявили о поиске альтернатив российским C-400

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РИА «Новости»

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова рассмотреть покупку у других стран систем противоракетной обороны (ПРО), которые стали бы альтернативами российским зенитно-ракетным системам С-400 «Триумф», сообщает ТАСС.

По его словам, С-400 являлись необходимостью для страны. В настоящее время Анкара ведет переговоры с Францией и Италией на предмет покупки других оборонительных систем. Акар выразил уверенность, что альтернатива найдется и Турция закупит эти системы, указал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция купила у России С-400, так как США не продавали ей комплексы Patriot.

Турция и Россия заключили соглашение о покупке четырех дивизионов российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд в 2017 году. В октябре 2019 года в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше срока и поставила Турции все элементы С-400. В декабре 2021 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что Турция выплатила России все средства по контракту.

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