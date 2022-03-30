В Минобороны РФ сообщили о критической гуманитарной ситуации в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в настоящее время наиболее критическая ситуация складывается в Харькове, передает ТАСС.

По его данным, в городе ввели комендантский час, жители прячутся в подвалах, во многих домах нет газа и света, а коммунальные службы не ведут восстановительные работы. Кроме того, продовольственные магазины работают несколько часов в день, но покупателей в них немного, так как у жителей закончились деньги, отметил Мизинцев.

Он добавил, что жители «заблокированы в городе боевиками националистических формирований» — их используют как «живой щит», население не может покинуть Харьков по гуманитарным коридорам.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».