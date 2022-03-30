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США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

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Murad Sezer/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс».

По его словам, такие меры были приняты для демонстрации того, что Соединенные Штаты не намерены идти на эскалацию конфликта.

Пока неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден не будет принимать решения о военной помощи Украине, которые привели бы к военному конфликту между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». При этом он учитывает оценки военных относительно того, что является «наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам».

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