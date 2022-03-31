CNN: Украина просит США передать на вооружение украинских войск самолеты Су-25

Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил в среду на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам Соединенных Штатов, что последний представленный Конгрессу список отражает «необходимые потребности» украинского военного и гражданского руководства... В него также были включены боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», — утверждается в публикации.

По информации телеканала, который ссылается на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом, украинская сторона заявила о неотложности предоставления ей разведывательных и ударных БПЛА, тактических радаров и систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы попросили администрацию Байдена ускорить поставки военного обеспечения Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала Российской Федерацией спецоперации.