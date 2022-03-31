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Басурин: украинским силовикам коридор выхода из Мариуполя не дадут

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Возможность выйти из Мариуполя не дадут украинским силовикам. Об этом заявил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин РИА «Новости». Но зато гарантируют сохранение жизней.

«Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — указал представитель республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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