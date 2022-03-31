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Пентагон: США передадут Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade

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Al Drago/Reuters

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Селест, в США четко и ясно услышали сигнал от украинской стороны о том, что им требуется поставка тактических беспилотных систем Switchblade.

«Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Киеву). Так что мы услышали украинцев, восприняли это (просьбы о поставках означенных боеприпасов) очень серьезно», — заявила представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что администрация США уже рассматривает, что должен содержать следующий пакет военной помощи Вашингтона Киеву.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

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