Лавров призвал препятствовать размещению военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым размещение любой инфраструктуры США или НАТО или «обслуживающих их афганцев» в странах Центральной Азии. Об этом дипломат сказал во время пленарной сессии на встрече в формате стран – соседей Афганистана, передает РИА «Новости».

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные стремления противоречат интересам безопасности государств региона и противоречат обязательствам, которые прописаны в уставах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров также заявил о важности продолжения работы в рамках формата расширенной «тройки» (РФ, США, Китай, Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане и указал на необходимость добросовестного участия Соединенных Штатов в этом механизме, исходя из интересов афганского народа.

Также Лавров назвал основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) недостаточную инклюзивность их правительства.