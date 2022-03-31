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Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных баз горючего ВСУ

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 30 марта российская авиация при помощи высокоточных крылатых ракет воздушного базирования ликвидировала крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских военных в Донбассе. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что в ночь на 31 марта оперативно-тактическая и беспилотная авиация уничтожила 52 военных объекта ВСУ, в том числе четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово и т.д.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВС Украины ударами вертолетов Ка-52.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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