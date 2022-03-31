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Росгвардия сообщила о задержании сотрудника СБУ в Киевской области

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РИА «Новости»

В Киевской области силами Росгвардии был задержан высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, в ходе специальных адресных мероприятий в северо-западном районе Киевской области поисковая группа Росгвардии, осматривая жилой дом, обнаружила подозрительного мужчину. Позднее сотрудники установили, что задержанный является сотрудником СБУ.

В ведомстве добавили, что в месте его проживания было найдено более 240 патронов различного калибра и семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС.

В Росгвардии предполагают, что задержанный координировал работы диверсионно-разведывательных групп украинских формирований.

Ранее военнослужащим Росгвардии удалось задержать боевика территориальной обороны Украины, который владел ценными сведениями, а также захватить тайники с оружием.

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