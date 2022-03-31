Российские военные взяли под контроль поселок Золотая Нива на Украине

Российские военные взяли под контроль поселок в Великоновоселковском районе Донецкой области Украины.

«Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

Продвижение за сутки составило 6 километров», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 30 марта российская авиация при помощи высокоточных крылатых ракет воздушного базирования ликвидировала крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских военных в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».