В Минобороны заявили, что весенний призыв в армию не связан со спецоперацией на Украине

Весенний призыв в армию не имеет никакого отношения к специальной военной операцией на Украине, в ней участвуют только офицеры и контрактники. Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

При этом он подчеркнул, что ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле – июле 2022 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что российских срочников, призванных этой весной, не будут отправлять в горячие точки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».