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The Times: в Китае задумались о создании «поезда судного дня»

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Reuters

В Китае изучают возможность создания поезда, который будет постоянно перемещать по стране часть ядерного арсенала, сообщает британская The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Юго-западного университета Цзяотун.

Отмечается, что такие исследования могут сигнализировать о том, что КНР, модернизируя свое вооружение, изучает новые методы ведения войны.

Поясняется, что поскольку поезд всегда находится в движении, его сложнее найти и уничтожить, поэтому запуск ракеты «с рельс» является тактически более разумным. Кроме того, разветвленная железнодорожная сеть Китая составляет порядка 40 тыс. км.

Согласно некоторым данным, в 2015 году Китай проводил мобильные испытания запуска с железной дороги ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). Но сведения, что КНР уже создала пусковую платформу для межконтинентальных баллистических ракет, отсутствуют.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) Франции провели испытание модернизированной ракеты класса «воздух-земля» средней дальности (ASMPA), которая способна нести ядерный заряд.

Президент РФ Владимир Путин в конце февраля приказал перевести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства. Как пояснил глава государства, такое решение — ответ на агрессивные высказывания высших руководителей НАТО.

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