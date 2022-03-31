Британский генерал заявил, что НАТО проиграло, допустив конфликт на Украине

Бывший командующий сухопутными силами вооруженных сил Великобритании, отставной генерал Ник Паркер уверен, что НАТО проиграло, допустив конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».

«Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии», — сказал британец.

Он подчеркнул, что альянс обязан защищать эти страны, «занять оборонительную позицию». При этом он выразил сомнение относительно того, что у НАТО есть возможность перейти в наступление, учитывая разногласия среди стран – членов блока.

По словам Паркера, существует необходимость «в коалиции меньшего масштаба, которая могла бы начать вырабатывать наступательную контрстратегию» против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».