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МО: российские войска поразили 28 военных объектов Украины за сутки

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В течение дня вооруженные силы России сбили украинский вертолет Ми-24 и поразили 28 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники», — рассказал представитель министерства.

Он уточнил, что вертолет, сбитый средствами противовоздушной обороны ВКС РФ, находился в 30 километрах западнее города Изюм. Также удалось обезвредить четыре украинских беспилотных летательных аппарата рядом с населенными пунктами Тамарино, Лисичанск и Волноваха, добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса народной милиции ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, с помощью которого «была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь командного состава полка украинских националистов «Азов». Второе воздушное судно, которое участвовало в эвакуации, в результате попадания ракеты было повреждено и потерпело крушение в 20 километрах от берега.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов представил переписку сына действующего президента США Хантера Байдена, связанную с финансированием биологических программ на территории Украины. Опубликованная документация, подчеркнул он, свидетельствует о том, что цели Минобороны США на Украине «далеки от научных».

До этого сообщалось, что российские военные взяли под контроль поселок в Великоновоселковском районе Донецкой области Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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