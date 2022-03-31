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Минобороны РФ показало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

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Министерство обороны РФ выложило кадры объективного контроля уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины, которые были спрятаны в городской промышленной застройке. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Как сообщает военное ведомство, по данным системам были нанесены точечные удары высокоточным ракетным вооружением с беспилотника. Объективным контролем с дрона было подтверждено точное попадание и уничтожение украинских РСЗО.

Недавно заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР ликвидировали два украинских вертолета, которые должны были эвакуировать «главарей украинских националистов из Мариуполя».

В четверг Минобороны России также показало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 российских Военно-космических сил при помощи управляемых и направляемых ракет уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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